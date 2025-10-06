سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى مستوى تاريخي جديد بمنتصف التعاملات

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 45 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 6-10-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، مسجلا مستوى تاريخي جديد، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3500 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4500 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5250 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6000 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 42000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 60000 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 186600 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 300000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.39% إلى نحو 3942 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.