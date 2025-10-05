"أوبك+" تُقر زيادة إنتاج النفط 137 ألف برميل يوميًا في نوفمبر

أعلنت ثماني دول في تحالف "أوبك+"، تضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، عن زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا خلال نوفمبر المقبل، وذلك بعد مراجعة الأوضاع الإيجابية الحالية في سوق النفط العالمية.

وذكرت منظمة "أوبك" في بيان اليوم الأحد، أن الدول الثماني -التي سبق أن أقرت تخفيضات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023- عقدت اجتماعًا عبر الاتصال المرئي لمتابعة مستجدات السوق وآفاقها المستقبلية.

وأوضح البيان أن القرار يأتي في ضوء الاستقرار النسبي للاقتصاد العالمي وتحسن أساسيات السوق، وهو ما تعكسه انخفاضات المخزونات النفطية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة سيتم تنفيذها ضمن التعديلات الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في أبريل 2023.

وأضافت المنظمة أن كميات الخفض السابقة قد تُعاد جزئيًا أو كليًا بشكل تدريجي، وفقًا لتطورات السوق، مؤكدة أن الدول المشاركة ستواصل مراقبة الأوضاع بعناية لضمان استقرار الأسواق.

كما شددت الدول الثماني على نهجها الحذر ومرونتها الكاملة في التعامل مع تعديلات الإنتاج، بما في ذلك إمكانية إيقاف أو عكس التخفيضات الطوعية السابقة، والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي تم إقرارها في نوفمبر 2023.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تمنح الدول المشاركة فرصة لتسريع عملية التعويض عن كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024، مع الالتزام الكامل باتفاق التعاون ومتابعة الالتزام من خلال لجنة المراقبة الوزارية المشتركة.

ومن المقرر أن تعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمراجعة تطورات السوق ومستوى الالتزام وخطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 2 نوفمبر 2025.

ويُذكر أن تحالف "أوبك+" كان قد نفى في وقت سابق تقارير إعلامية تحدثت عن نية زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.