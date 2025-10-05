تصدر سهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي ارتفاعات البورصة ليصعد بنسبة 14.67% بختام جلسة تداول اليوم.

وسجل سعر سهم الشركة 4.30 جنيه سعر إغلاق جلسة اليوم مقارنة بـ 3.75 جنيه سعر الفتح ببداية جلسة اليوم.

وجاء ذلك على غرار إفصاح الهيئة العامة للرقابة المالية المنشور على شاشة البورصة اليوم، الخاص بإعلانها تلقيها كتاباً من الممثل القانوني لبنك البركة مصر (مقدم العرض)، يفيد بالإفصاح عن نية البنك التقدم بعرض شراء إجباري بغرض الاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي (الشركة المستهدفة).

وتأسست شركة التوفيق للتأجير التمويلي (أيه. تي. ليس )عام 2005. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2015. ومتخصصة في تقديم مجموعة متنوعة من حلول التأجير التمويلي المبتكرة والمنتجات المتقدمة في هذا المجال وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة دلة البركة، وهي واحدة من المجموعات التجارية الرائدة والمتنوعة في مجال المعاملات المصرفية الإسلامية الدولية والمعاملات المالية.