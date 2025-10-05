إعلان

ارتفاع البلطي .. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

كتب : أمنية عاصم

11:46 ص 05/10/2025

أسعار السمك

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأحد 5-10-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و72 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا. بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم سوق العبور المأكولات البحرية

