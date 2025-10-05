إعلان

58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن

كتب : مصراوي

11:04 ص 05/10/2025

أسعار الدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن شهدت تراجع في الأسعار، حيث انخفض سعر الكيلو إلى 58 جنيها اليوم بالمزرعة مقابل 63 جنيها قبل أسبوع، بانخفاض 5 جنيهات.

وأضاف السيد أن سعر كيلو الدواجن تراوح اليوم في الأسواق بين 68 و70جنيها، مقابل 72 و75 جنيها للكيلو قبل أسبوع.

وأرجع السيد تراجع الأسعار، إلى عدة أسباب، أهما زيادة الإنتاج وعدم انتشار أمراض وبائية في الوقت الخالي، وهدوء الطلب نتيجة لضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

ويرى السيد، أن وصول الدواجن لمستوى 58 جنيها، هو سعر غير عادل يتسبب في خسائر لصغار المربين ويهدد المنظومة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد العزيز السيد شعبة الدواجن أسعار الدواجن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اعرف لجنتك.. عناوين محاكم تلقّي أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب في كل محافظة | مستند
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
الرئيس يجتمع اليوم بقادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية