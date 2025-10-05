58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن شهدت تراجع في الأسعار، حيث انخفض سعر الكيلو إلى 58 جنيها اليوم بالمزرعة مقابل 63 جنيها قبل أسبوع، بانخفاض 5 جنيهات.

وأضاف السيد أن سعر كيلو الدواجن تراوح اليوم في الأسواق بين 68 و70جنيها، مقابل 72 و75 جنيها للكيلو قبل أسبوع.

وأرجع السيد تراجع الأسعار، إلى عدة أسباب، أهما زيادة الإنتاج وعدم انتشار أمراض وبائية في الوقت الخالي، وهدوء الطلب نتيجة لضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

ويرى السيد، أن وصول الدواجن لمستوى 58 جنيها، هو سعر غير عادل يتسبب في خسائر لصغار المربين ويهدد المنظومة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.