البريد المصري يقدّم خصم 20% على خدمات الشحن في معرض "تراثنا"

كتبت- آية محمد:

قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن البريد المصري يقدّم خصمًا بنسبة 20% على خدمات الشحن طوال فترة معرض تراثنا للحرف اليدوية، دعمًا للحرفيين ورواد الأعمال في تسويق منتجاتهم وتوسيع نطاق أعمالهم، مع توفير حلول متكاملة لتوصيل المنتجات وتحصيل قيمتها من العملاء بسهولة وأمان.

وأضافت داليا، أن البريد المصري يوفّر سيارة بريد متنقلة داخل المعرض لتقديم مختلف الخدمات المالية والبريدية والحكومية لزوار "تراثنا"، بما يتيح لهم إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.

جاء ذلك خلال مشاركة البريد المصري في الدورة السابعة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية كراعٍ بلاتيني، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1000 عارض يمثلون 32 قطاعًا حرفيًا وتراثيًا متنوعًا.

وأشارت إلى أن مشاركة البريد المصري في المعرض تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لدعم الصناعات الإبداعية والحرفية، وتعزيز الهوية التراثية المصرية، وتحفيز الأجيال الجديدة من الحرفيين والفنانين على تقديم منتجات مستوحاة من التراث المصري بلمسة عصرية.

وأضافت، أن البريد المصري يقدّم خلال فعاليات المعرض مجموعة متكاملة من الخدمات اللوجستية والمالية عبر جناحه المخصص، من بينها خدمات الشحن والتوصيل مثل "وصلها" و"إيزي بوكس"، التي تتيح للعارضين وزوار المعرض شحن مشترياتهم ومنتجاتهم إلى مختلف محافظات الجمهورية بجودة عالية وأسعار تنافسية.