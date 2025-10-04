ضبط محاولة تهريب هواتف "آيفون" بمطار الغردقة الدولي

كتبت- منال المصري:

تمكنت سلطات جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الغردقة، في إحباط محاولة تهريب كمية من هواتف "آيفون" المحمولة المخالفة لأحكام قانون الاتصالات وقانون الاستيراد والتصدير.

وبحسب بيان المصلحة اليوم، فقد تمكن رجال الإدارة الثانية برئاسة الدكتور هشام محمود شرارة، مدير الإدارة، من ضبط راكبة صينية الجنسية قادمة من مطار "كوانزو" عبر مطار القاهرة (ترانزيت) على متن طائرة شركة مصر للطيران، حاولت تهريب عدد من هواتف "آيفون" ماركة (Apple) دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

وقد قرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر الضبط الجمركي رقم (15) لسنة 2025.

وتأتي هذه الجهود تأكيدًا على التزام مصلحة الجمارك المصرية بتطبيق أحكام القانون بكل حزم، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لحماية الاقتصاد القومي ومنع دخول البضائع المهربة أو المخالفة للقوانين.

وفي إطار توجيهات أحمد كجوك وزير المالية، وتوجيهات السيد/ أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط محاولات التهرب الجمركي التي تضر بالاقتصاد القومي.