خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والزيت والذهب وتراجع الحديد

ارتفعت أسعار الدواجن، والزيت، والسكر، والفول، خلال تعاملات اليوم السبت 4-10-2025، بينما تراجعت أسعار الحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، مع ارتفاع أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

