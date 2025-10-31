تجنبا لخصم الرصيد.. طرق إلغاء الخدمات الترفيهية لشبكات المحمول الأربعة

كتبت- آية محمد:



يعاني كثير من مستخدمي خدمات المحمول من خصومات مفاجئة في الرصيد أو زيادات غير مبررة في الفاتورة الشهرية، ويكتشفون لاحقًا أنهم مشتركين في خدمات ترفيهية أو إخبارية أو مسابقات دون علمهم

ولمواجهة هذه المشكلة، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسيلة سهلة للتحكم في الخدمات الترفيهية والمضافة، وذلك من خلال كود موحد مجاني هو #155*، يتيح للمستخدمين الاستعلام عن هذه الخدمات المسجلة على خطوطهم وإلغائها في أي وقت بسهولة.

ويعمل الكود مع شبكات المحمول الأربعة في مصر "اورنج، وإي آند،و"وي"، وفودافون"، مما يتيح للمشتركين التحكم الكامل في الخدمات المفعلة لديهم دون الحاجة للتواصل مع خدمة العملاء.

وفي حال اكتشاف المستخدم خصم مبالغ مالية مقابل خدمات لم يقم بالاشتراك بها، يجب عليه التواصل مع شركة المحمول لاسترداد المبالغ المخصومة.

وإذا لم تستجب الشركة، يمكنه تقديم شكوى إلى مركز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

