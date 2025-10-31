إعلان

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

10:21 ص 31/10/2025

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة 31-10-2025، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سعر طن الحديد الاستثماري: 38129.95 جنيه، بزيادة 508.95 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40033.74 جنيه، بزيادة 703.38 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4003.26 جنيه، بتراجع 58.56 جنيه.

