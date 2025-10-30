إعلان

البنك الدولي يتوقع وفرة في إنتاج النفط بـ 2026 لتسجل أعلى مستوى منذ 5 سنوات

كتب : منال المصري

01:06 م 30/10/2025

إنتاج النفط

قالت مجموعة البنك الدولي أن وفرة النفط العالمية ارتفعت بصورة كبيرة في 2025، متوقعة أن تصل الزيادة إلى 65% في العام القادم لتتجاوز هذه الزيادة أعلى مستوى وصلت إليه في 2020.

وأرجع البنك في أحدث إصدار من نشرة آفاق أسواق السلع الأولي، توقعاته بتباطؤ الطلب على النفط إلى تزايد الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة وركود استهلاك النفط في الصين.

بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الزيادة المتوقعة بشكل كبير في مبيعات السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 إلى استمرار انخفاض الطلب على النفط.

تراجع النفط إلى أدنى مستوى منذ 5 سنوات

وتشير التوقعات إلى انخفاض متوسط أسعار خام برنت من 68 دولاراً في عام 2025 إلى 60 دولاراً في 2026، وهو أدنى مستوى له خلال 5 سنوات.

وعلى نطاق أوسع، يُتوقع أن تشهد أسعار الطاقة انخفاضاً بنسبة 12% في 2025، يعقبه انخفاض إضافي بنسبة 10% في عام 2026.

زيادة تفوق التوقعات في إنتاج أوبك بلس

ويُحتمل، وفق تقرير البنك، أن يؤدي إنتاج النفط من أوبك+ الذي يفوق التوقعات إلى زيادة كبيرة في المعروض من النفط وإضافة مزيد من الضغوط النزولية على أسعار الطاقة.

