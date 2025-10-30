إعلان

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

10:55 ص 30/10/2025

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس 30-10-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 59 و63 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

بعد خفض الفيدرالي.. الذهب اليوم في مصر يخسر 95 جنيها ببداية تعاملات الخميس
قبل افتتاحه.. تعرف على مراكز ترميم المتحف المصري الكبير