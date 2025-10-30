المجلس العالمي: الذهب يُسجل أرقامًا قياسية جديدة في الربع الثالث إلى 1313 طنا

ارتفع إجمالي الطلب على الذهب، بما في ذلك الطلب خارج البورصة، بنسبة 3% خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي ليصل إلى 1313 طنًا، وهو أعلى إجمالي ربع سنوي في سلسلة بياناتنا، بدعم زيادة الأسعار، وفق ما قاله المجلس العالمي للذهب في تقريره اليوم.

وأوضح أن رغم الارتفاع فإن هذا النمو فاقه مؤشر قيمة الطلب، الذي قفز بنسبة 44% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 146 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث.

وأضاف أن الطلب ارتفع منذ بداية العام بنسبة 1% ليصل إلى 3,717 طنًا، بما يعادل 384 مليار دولار أمريكي من حيث القيمة، بزيادة قدرها 41% على أساس سنوي.

حافظ المستثمرون على ريادتهم في الربع الثالث، وقد ساهم الشراء الضخم لصناديق الاستثمار المتداولة (+222 طنًا)، مصحوبًا بطلب على السبائك والعملات المعدنية للربع الرابع على التوالي يتجاوز 300 طن (316 طنًا)، في زيادة الطلب الإجمالي، وفقا لمجلس العالمي للذهب.