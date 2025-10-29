أرباح "أموك" تنخفض 4% في أول 9 أشهر من 2025

تراجعت أرباح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) 4% على أساس سنوي خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى نحو 459.6 مليون جنيه.

وبحسب بيان الشركة اليوم، فإن مبيعات "أموك" زادت 27% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 11.2 مليار جنيه.

ووافق مجلس إدارة "أموك" على اعتماد العقد الخاص بنقل كمية 30 ألف طن مازوت صحراء غربية 1% كبريت من شركة أسيوط لتكرير البترول إلى "أموك".