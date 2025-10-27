على خطى الذهب.. الفضة تنخفض 5% دفعة واحدة خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الفضة عالميا تراجعا بنحو 5% خلال التعاملات اليوم لتعمق من خسائرها بعد هدوء التوترات التجارية بين أمريكا والصين.

وانخفضت الفضة عالميا إلى نحو 46.49 دولار للأونصة بعد أن وصل إلى مستويات قياسية فوق الـ 53 دولار للأونصة قبل أن تبدأ في التراجع.

على نفس الخطى تراجعت أسعار الذهب عالميا إلى تحت الـ 4 آلاف دولار للأونصة لأول مرة منذ 3 أسابيع بعد أن تخطت في أوقات سابقة 4300 دولار في أوقات سابقة.

وتترقب الأسواق لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، للبت في الاتفاق التجاري الأولى الذي توصّل إليه كبار المسؤولين الاقتصاديين في الصين والولايات المتحدة يوم الأحد.