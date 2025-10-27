سعر الذهب اليوم في مصر يعمق خسائره ويواصل التراجع بالتعاملات المسائية

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 27-10-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3626 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4662 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5440 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6217 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 43520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 62170 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 193348 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 310850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.95% إلى نحو 3993 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.