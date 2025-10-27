إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل صعوده إلى أحد قممه القياسية بختام جلسة اليوم

كتب : أحمد الخطيب

03:16 م 27/10/2025

البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.16 % عند مستوى 38162 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين ليصل إلى أحد قممه القياسية.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14 %، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 3.16 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 2.86 مليار جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 296.13 مليون جنيه.


وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.10 % عند مستوى 38101 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي ختام جلسة اليوم

