الذهب العالمي يتلقى ضربة جديدة ويتراجع 1.65% خلال تعاملات اليوم



تراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.65% إلى نحو 4045 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.



وخلال تعاملات اليوم فقد سعر الذهب العالمي نحو 36 دولارًا، حيث بدأ التعاملات على 4081 دولارًا للأونصة، بينما وصل حاليًا وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج إلى 4045 دولارًا للأونصة.



جاء ذلك الانخفاض ليكون بمثابة ضربة جديدة بعد توصل كبار المسؤولين الاقتصاديين في الصين والولايات المتحدة يوم الأحد إلى وضع إطار لاتفاق تجاري يعرضه دونالد ترامب الرئيس الأميركي و شي جينبينغ نظيره الصيني للبت فيه في وقت لاحق من هذا الأسبوع