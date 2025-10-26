هل يكسر الذهب حاجز الـ5 آلاف دولار عالميًا قريبًا؟.. محلل اقتصادي يوضح

أكد المحلل الاقتصادي محمد هشام أن الارتفاعات القوية التي شهدها الذهب مؤخرًا، والتي تجاوزت 50% منذ بداية عام 2025، تخلق توقعات طبيعية بحدوث عمليات تصحيح أو جني للأرباح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" أن هذه التحركات التصحيحية تعتبر هامشية في ظل تدفق رؤوس الأموال القوية نحو الصناديق الاستثمارية العالمية المتخصصة في الذهب.

وتابع المحلل الاقتصادي موضحًا أن هذه الارتفاعات القياسية لم تأت من فراغ، بل جاءت نتيجة لعوامل أساسية قوية.

وأشار إلى أن البنوك المركزية العالمية تتجه بشكل كبير نحو الاستثمار في الذهب والتحوط به، مما شكل دعامة أساسية لاستمرار الصعود، معتبرًا أن ما تشهده الأسعار حاليًا قرب مستويات 4000 دولار قد يمثل "استراحة محارب" قبل انطلاق جديد.

وفيما يتعلق بمستويات المقاومة، أوضح هشام أنه من الصعب تحديد مستوى مقاومة ثابت للذهب في ظل الأوضاع الحالية.

وأكد أن المعدن الأصفر قد تجاوز بالفعل مستويات قياسية متعددة خلال الأسابيع الـ10 الماضية بشكل متتالي، مشيرًا إلى أن مستوى 4400 دولار يُعد حاجزًا رئيسيًا أمام الصعود في الوقت الراهن.

ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن تجاوز حاجز 4400 دولار سيفتح الباب أمام آفاق صعودية غير مسبوقة.

وتوقع أن يؤدي هذا الاختراق إلى الوصول إلى 4500 إلى 5000 دولار قبل منصف 2026، بل وقد يمهد الطريق لتحقيق أهداف أعلى بكثير في المدى المتوسط.