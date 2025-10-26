إعلان

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

06:04 م 26/10/2025

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بشكل مفاجئ بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 26-10-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3680 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4731 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5520 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6308 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 44160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 63080 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 196178 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 315400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.32% إلى نحو 4113 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

