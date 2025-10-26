إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 26 أكتوبر 2025

كتب : أحمد الخطيب

03:34 م 26/10/2025

البورصة المصرية

كتب- أحمد الخطيب:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 6370 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6329 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5537 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4746 جنيهًا.


وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 44303 جنيهات، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

