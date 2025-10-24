إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن واللحوم وانخفاض الذهب

كتب : آية محمد

02:22 م 24/10/2025

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن، واللحوم، والزيت، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الجمعة 24-10-2025، بينما انخفضت أسعار البيض، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الجمعة بالأسواق

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار اللحوم والزيت بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الجمعة

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

