سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 24-10-2025، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3715 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4775 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5570 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6365 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 44560 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 63650 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 197951 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 318250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.88% إلى نحو 4090 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.