5 طرق لسداد فاتورة الغاز إلكترونيا من المنزل

أتاحت شركة بتروتريد خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز عبر موقعها الرسمي باستخدام رقم المشترك أو البيانات المسجلة على الفاتورة الورقية مع قرب سداد الفاتورة.

يرصد مصراوي في هذا التقرير طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز وكيفية سدادها إلكترونيا من المنزل

يمكن الاستعلام عن الفاتورة بعدة وسائل، من بينها:

الاتصال بالخط الساخن للشركة 17169 من أي هاتف محمول أو أرضي.

خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR عن طريق الاتصال بالرقم 09000727 من الخط الأرضي أو 5727 من الهاتف المحمول.

تطبيق بتروميتر المتاح على متجري Google Play وApp Store والذي يتيح أيضا إدخال قراءة العداد إلى جانب الاستعلام.

زيارة الموقع الرسمي لشركة بتروتريد واختيار خدمة الاستعلام عن الفاتورة من قائمة الخدمات الإلكترونية.

الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد.

خطوات الاستعلام عبر موقع بتروتريد

اختيار خدمات العملاء ثم الضغط على استعلام عن فاتورة الغاز.

تحديد المحافظة والمنطقة التابع لها المشترك.

إدخال رقم المشترك المكون من 16 رقما الموجود على فاتورة الغاز السابقة.

اضغط على عرض الفاتورة وستظهر تفاصيل الفاتورة لشهر يوليو، بما في ذلك كمية الاستهلاك وقيمة المبلغ المستحق.

خيارات سداد فاتورة الغاز إلكترونيا

يمكن سداد فاتورة الغاز من المنزل بعدة طرق عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيقات الدفع المختلفة وتشمل:

عبر الموقع الرسمي لشركة بتروتريد

من خلال المحافظ الإلكترونية مثل:

فون كاش من البنك الأهلي المصري

BM Wallet من بنك مصر

عبر مواقع الدفع الإلكتروني مثل:

ماي فوري

جوميا باي

من خلال ماكينات الدفع المنتشرة بالمحال التجارية وتشمل:

فوري – ضامن – مصاري – أمان – خدماتي – BEE – E-finance

كما يمكن السداد من خلال مكاتب البريد المصري في أقرب فرع للمواطن