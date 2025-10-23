انتشر على موقع التواصل الاجتماعي صورة لفاكهة دراجون فروت تباع بسعر 35 جنيها للحبة الوحدة في سوق العتبة في حين أن سعرها في السلاسل التجارية الكبرى يتراوح بين 400 ليتجاوز ألف جنيه للكيلو الواحد.



قال يحيى السني، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرف التجارية، إن دراجون فروت منها نوعين المستورد والمحلي، حيث بدأنا خلال الفترات الماضية في التوسع في زراعته محليًا؛ بما ساهم ظهوره بأسعار منخفضة في المناطق الشعبية.



وتابع أن النوع المحلي هو الذي يُباع في المناطق الشعبية بينما المستورد مازال متداول في سلاسل المتاجر الكبرى.



وتوقع السني، أن التوسع في زراعة هذا النوع من الفاكهة قد يؤدي إلى قلة عمليات الاستيراد للمستورد منه.



وفيما يتعلق بإقبال المستهلكين على شراءه، أوضح السني، أن مثل تلك الأنواع من الفاكهة لا تحظى بإقبال كبير من قبل المواطنين؛ نظرًا لأنها تختلف على الذوق المصري.

