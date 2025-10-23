أسعار النفط تقفز 2.5% بعد العقوبات الأمريكية على روسيا



وكالات

قفزت أسعار النفط بنحو 2.5% يوم الخميس مواصلة المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة وسط تجدد المخاوف إزاء الإمدادات بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين روسنفت ولوك أويل على خلفية الصراع في أوكرانيا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.56 دولار أو 2.49% إلى 64.15 دولار بحلول الساعة 0303 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.53 دولار أو 2.62% إلى 60.03 دولار.

وأبدت الولايات المتحدة استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات وحثت في الوقت نفسه موسكو على الموافقة الفورية على وقف إطلاق نار في الحرب الروسية في أوكرانيا.

ولم يسبق أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات على روسيا بسبب الحرب وإنما اعتمد على اتخاذ تدابير تجارية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان: "بالنظر لرفض الرئيس بوتين إنهاء هذه الحرب العبثية، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين تمولان آلة الحرب التابعة للكرملين".

وفرضت بريطانيا عقوبات على روسنفت ولوك أويل الأسبوع الماضي.

وبشكل منفصل، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب، التي تشمل حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى "آي.جي "رغم أن أنباء العقوبات عززت أسعار النفط الخام، فإن الارتفاع حتى الآن يظل متواضعا نسبيا نظرا لتكرار تخفيف أو تأخير تهديدات سابقة بعقوبات رسوم جمركية، إضافة إلى الصعوبات في إنفاذ العقوبات".

وبعد الإعلان مباشرة عن العقوبات الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من دولارين للبرميل مدعومة أيضا بتزايد الطلب الأمريكي على الطاقة، وفقا للغد.