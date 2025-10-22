القابضة للصناعات الكيماوية تربح 7.6 مليار جنيه في العام المالي الماضي

حققت القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة إيرادات بقيمة 18.8 مليار جنيه، فيما بلغ صافي الربح المجمع 7.6 مليار جنيه. كما ارتفعت الصادرات إلى 8.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 45% عن العام السابق.



جاء ذلك خلال ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتي اعتمدت نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025.



وأكد محمد شيمي في بيان له اليوم، أن النتائج المحققة تعكس الجهود المستمرة لرفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية في الشركات التابعة وذلك في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية. وشدد على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة التي تعتمد على التكنولوجيا النظيفة وتحقق قيمة مضافة عالية، مع الالتزام الكامل بالمعايير البيئية ومواكبة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضح الوزير أن توجه الوزارة لا يقتصر فقط على تطوير المصانع القائمة، بل يشمل أيضًا تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري وتعزيز الصادرات، إلى جانب إعادة تشغيل مصانع متوقفة وتحقيق أقصى استفادة من الأصول والإمكانات المتاحة لتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، وتهيئة بيئة عمل محفزة للاستثمار.

وقد شهد العام المالي البدء في تنفيذ واستكمال مجموعة واسعة من المشروعات الاستثمارية والتوسعية، في عدد من الشركات التابعة، لتعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق التكامل الصناعي، ومنها في في قطاع الأسمدة يجري إنشاء مصنعين جديدين بشركة كيما، الأول لإنتاج حامض النيتريك بطاقة 600 طن يوميًا.



والثاني لإنتاج نترات الأمونيوم بطاقة 800 طن يوميًا، إلى جانب وحدة تحبيب جديدة، وإعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون بعد توقف لأكثر من 5 سنوات، وفي شركة النصر للأسمدة، مشروع إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وبالتعاون مع القطاع الخاص.



يتم إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1,000 طن يوميًا، ضمن التوجه الوطني نحو الطاقة النظيفة. كما يجري تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة المتوقفة منذ أكثر من خمس سنوات، من خلال تشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا بطاقة إنتاجية 1,200 طن و1,750 طن يوميًا على التوالي، مع خفض استهلاك الطاقة.

شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تعمل في مجالات وأنشطة متنوعة تشمل: الأسمدة الأزوتية، التعدين، المنتجات الأسمنتية، الكيماويات الأساسية، الملح، الكاوتشوك، الكرتون، مستلزمات النقل، لمبات الإضاءة، والتجارة، بما يضمن تنوعًا في الأنشطة وتكاملًا في سلاسل القيمة، ويعزز من دورها كأحد أعمدة الصناعة الوطنية.