

أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، تحقيق مجموعة من الاكتشافات الجديدة في منطقتي الصحراء الغربية ودلتا النيل البرية خلال شهر أكتوبر الجاري، بإجمالي إنتاج يزيد على 5 آلاف برميل زيت خام و42 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل أعباء استيراد البترول والغاز على الاقتصاد المصري.



وأوضح الوزير أن منطقة دلتا النيل البرية شهدت لأول مرة منذ عامين تحقيق كشفين جديدين للغاز الطبيعي، الأول لشركة هاربور إنرجي البريطانية من خلال شركة دسوق للبترول بعد حفر البئر (شمال سيدي غازي 9-1)، والثاني لشركة دانة غاز الإماراتية من خلال شركة الوسطاني للبترول في منطقة غرب القنطرة من البئر (سلمى دلتا-6)، بإجمالي إنتاج 19 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وجارٍ وضعهما على خريطة الإنتاج.



وفي منطقة الصحراء الغربية، حققت شركة خالدة للبترول عددًا من الاكتشافات الجديدة، أبرزها الكشفان (SHAI-3X وWD 33J-1X) بإجمالي إنتاج 3550 برميل زيت خام و23 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.



كما سجلت شركة عجيبة للبترول الكشف (درة-44) بإنتاج 500 برميل يوميًا، فيما حققت الشركة العامة للبترول الكشف (GPU-1X) بمنطقة أبو سنان بإنتاج 350 برميل يوميًا.



وأضاف بدوي أن شركة بتروسنان للبترول حققت كشفًا جديدًا في منطقة شرق علم الشاويش بالصحراء الغربية من البئر (HG34/1 D-1X)، وتم ربطه على الإنتاج بمعدل 1000 برميل زيت يوميًا.



كما حققت شركتا بتروبكر للبترول وكايرون ثلاث اكتشافات جديدة بمناطق الصحراء الشرقية وجنوب غزالات وشمال أم بركة بالصحراء الغربية، وجارٍ حاليًا تقييم الاحتياطي واختبار الآبار لتحديد معدلات الإنتاج النهائية.



وأشار الوزير إلى أن الاكتشافات الجديدة بالصحراء الغربية جاءت من طبقات تنتج لأول مرة، وهو ما سيسهم في تشجيع الشركات العاملة على اختبار الطبقات العميقة والاستفادة من مواردها، موضحًا أن تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ساعد في نجاح بعض الآبار المكتشفة.



ولفت بدوي إلى أن الفترة من يوليو الماضي وحتى الآن شهدت تحقيق 18 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، تم وضع 13 كشفًا منها على خريطة الإنتاج بإجمالي إنتاج يومي يبلغ 14 ألف برميل زيت ومتكثفات و44 مليون قدم مكعب غاز طبيعي، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الاعتماد على الإنتاج