مصر تحصد المراكز الأولى في مسابقات المنتدى الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجيا

كتب : آية محمد

03:27 م 21/10/2025

حققت الفرق المصرية المشاركة في المنتدى الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجيا "AAFFIAT"، إنجازًا كبيرا بحصولها على 68 جائزة في المراكز الثلاثة الأولى، من بينها 19 جائزة للمركز الأول، إلى جانب اختيار مصر لاستضافة فعاليات المنتدى لعام 2026 بمحافظة أسوان بعد منافسة قوية مع تركيا.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، يأتي هذا الإنجاز نتيجة لجهود المعهد القومي للاتصالات "NTI" التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعداد وتأهيل الفرق المصرية المشاركة في النهائيات الدولية لمسابقات المنتدى.

واستضافت فعاليات المنتدى هذا العام جامعة مالايا بالعاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة 419 متسابقًا من 12 دولة هي: مصر، وماليزيا، وإندونيسيا، والسعودية، والأردن، وفلسطين، وليبيا، وتايلاند، وسوريا، والسودان، وتونس، وتركيا.

وضم الوفد المصرى 169 متسابقًا تراوحت أعمارهم بين 6 و22 عامًا، يمثلون 12 محافظة هي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وبورسعيد، والغربية، والمنوفية، وبني سويف، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وكفر الشيخ.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذا الإنجاز يعكس ثمرة رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتمكين الشباب من أدوات العصر الرقمي.

وأشار طلعت، إلى أن تفوق الفرق المصرية في المحافل الدولية يجسد نجاح استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اكتشاف الموهوبين ورعاية المبدعين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف طلعت، أن اختيار مصر لاستضافة النسخة القادمة من المنتدى الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجيا فى أسوان عام 2026 يُعد تتويجًا لمكانتها الإقليمية والدولية كمركز للتميز والإبداع التكنولوجي؛ مؤكدًا أن الوزارة ماضية في تنفيذ برامجها لبناء الكفاءات الرقمية وصقل مهارات الشباب في مختلف المحافظات، لإعداد جيل قادر على المنافسة العالمية والمشاركة الفاعلة في بناء الاقتصاد الرقمي الوطني.

وضم برنامج المنتدى هذا العام 17 مسابقة دولية في مجالات متنوعة تشمل البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات المحمولة، والأمن السيبراني، والروبوتات، والرعاية الصحية، وريادة الأعمال، والفنون الرقمية، والألعاب التعليمية، والمهرجانات العلمية والفنية.

