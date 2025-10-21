إعلان

أرباح "الشرقية للدخان" ترتفع إلى 9.71 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي

كتب : أمنية عاصم

12:15 م 21/10/2025

الشركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


ارتفعت أرباح شركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" خلال العام المالي المنتهى 2024 /2025 إلى 9.71 مليار جنيه مقابل 9.18 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام الأسبق، بزيادة 5.7% على أساس سنوي.
ووفق الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، سجلت الشركة مبيعات بنحو 37.38 مليار جنيه عن العام المالي 2024/ 2025، مقابل 20.44 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو بنسبة 83% على أساس سنوي.


وتأسست شركة الشرقية إيسترن كومباني (إيسترن كومباني) عام 1920. تم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1995. ومتخصصة في تصنيع وتوزيع منتجات التبغ وبشكل خاص السجائر، وتركز الشركة على تلبية احتياجات المدخنين في مصر لمنتجات التبغ مع التصدير إلى الخارج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني العام المالي المنتهى

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

استطلاع رويترز يرجح تراجع الجنيه وقفزة بمعدل نمو اقتصاد مصر
اصطدام قطار برصيف محطة مصر برمسيس.. ومصدر: لا إصابات
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى مستوى قياسي جديد ببداية التعاملات