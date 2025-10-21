

ارتفعت أرباح شركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" خلال العام المالي المنتهى 2024 /2025 إلى 9.71 مليار جنيه مقابل 9.18 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام الأسبق، بزيادة 5.7% على أساس سنوي.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، سجلت الشركة مبيعات بنحو 37.38 مليار جنيه عن العام المالي 2024/ 2025، مقابل 20.44 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو بنسبة 83% على أساس سنوي.



وتأسست شركة الشرقية إيسترن كومباني (إيسترن كومباني) عام 1920. تم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1995. ومتخصصة في تصنيع وتوزيع منتجات التبغ وبشكل خاص السجائر، وتركز الشركة على تلبية احتياجات المدخنين في مصر لمنتجات التبغ مع التصدير إلى الخارج.