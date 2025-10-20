تنمية المشروعات ضخ 18 مليار جنيه لتمويل السيدات في 11 عاما



قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز نجح منذ يوليو 2014 وحتى الآن ضخ تمويل قدره 18 مليار جنيه لدعم مشروعات المرأة في جميع محافظات مصر، مما أتاح 1.2 مليون فرصة عمل.

وأشار رحمي في بيان اليوم، إلى تجربة الجهاز المميزة في تمويل المشروعات الريادية من خلال برنامج طموح قام بتنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي لتمويل رأس المال المخاطر بإجمالي بلغ 50 مليون دولار بجانب مشاركته في تنظيم عدد من المسابقات لرواد الأعمال بالتعاون مع كبرى المؤسسات والجامعات.





جاءت تصريحات رحمي في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر CEO Women، والذي يُعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حيث تُقام هذه النسخة تحت شعار “Women in Tech” حيث شهدت فعاليات المؤتمر الدكتور هالة السعيد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية السابق والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتورة منى مراد المؤسس والرئيس التنفيذي لـ CEO Women.