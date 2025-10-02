الذهب يواصل الصعود وسط الإغلاق الحكومي الأمريكي.. ماذا بعد؟

شهد سعر الذهب العالمي على مدار الأسبوع الحالي قفزات جديدة حيث وصل إلى مستوى قياسي جديد عند نحو 3894 دولارًا للأونصة أمس قبل أن يتراجع قليلا، بحسب بيانات وكالة بلومبيرج.

وجاء هذا الارتفاع في وقت دخلت فيه الولايات المتحدة فجر الأربعاء، في حالة إغلاق حكومي رسمي بعد تعثر الكونجرس في تمرير مشروع قانون لتمديد تمويل الحكومة، مما تسبب في تعطل عمل عدد من الوزارات والوكالات الاتحادية، ودفع مئات الآلاف من الموظفين إلى إجازة قسرية بدون رواتب.

ويتسائل الجميع حول هل سيواصل الذهب صعوده مدفوعًا بأزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي، أم سيشهد تراجعًا الفترة المقبلة؟

يقول هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب ستواصل ارتفاعها مع استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي.

وأضاف ميلاد أنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت وتيرة الارتفاع ستكون قوية أم تدريجية، كما لا يمكن التنبؤ بالمستوى الذي قد يصل له الذهب.

وأوضح لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن الإغلاق الحكومي الأمريكي لم يكن مفاجئًا، حيث أنه تم الإعلان عنه مسبقًا مما دفع الأسواق للتحرك قبل حدوثه وارتفعت أسعار الذهب بالفعل قبل حدوث الإغلاق الحكومي.

وأضاف أنه في حال إلغاء الإغلاق قد تتراجع الأسعار، بينما إذا استمر فستشهد الأسعار زيادات طفيفة وتدريجية وليست حادة.

وأكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي سيؤدي إلى زيادات تدريجية في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

الملاذ الآمن يتألق.. الفضة ترتفع 62% منذ بداية العام

مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور.. فلماذا لا تصدر سوى 2.7% فقط؟ الشعبة تجيب

طرق الاستعلام والسداد لفاتورة التليفون الأرضي