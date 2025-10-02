إعلان

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد الخطيب:

10:15 ص 02/10/2025

أسعار البيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 154.15 جنيه، بتراجع 39 قرشًا.

كرتونة البيض البلدي: 154.26 جنيه، بتراجع 77 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض انخفاض أسعار البيض كرتونة البيض

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حالة الطقس| سحب ممطرة على هذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة
انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الخميس
رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع