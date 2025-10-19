تربح 133 مليار جنيه..البورصة تنتعش في أول 19يوما من أكتوبر

حقق رأسمال السوقي للبورصة مكاسب بنحو 133 مليار جنيه منذ بداية شهر أكتوبر 2025 ، ليسجل سعر الأغلاق بجلسة اليوم نحو 2.718 تريليون جنيه مقابل 2.585 تريليون جنيه سعر الفتح في أول جلسات الشهر الحالي.

وجاء ذلك نتيجة الأخبار الإيجابية التي شهدناها، سواء المتعلقة بنتائج القوائم المالية لأغلب الشركات عن الربع الثالث، بالإضافة إلى وتيرة الخفض التي اتبعها البنك المركزي المصري لتتراجع سعر الفائدة 6.25% منذ بداية العام لوقتنا الحالي، وكما شهدنا خلال الشهر ذاته استقرارًا للأحداث الجيوسياسية على نطاق المنطقة.

خلال الأسبوع الماضي انعقدت قمة شرم الشيخ اليوم لوقف الدائم لإطلاق النار على غزة بحضور بعض زعماء العالم برعاية دونالد ترامب الرئيس الأمريكي.

أداء مؤشرات البورصة

حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 نموًا بنسبة 3.37 % ليسجل مستوى 37909 نقطة عند إغلاق جلسة اليوم مقارنة بـ 36670 نقطة عند الفتح بأول جلسات الشهر الجاري.

وسجل مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة نموًا بنسبة 7.69 % ليسجل مستوى 11866 نقطة عند إغلاق جلسة اليوم مقابل بـ 11018 نقطة عند الفتح بأول جلسات الشهر الجاري.

وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 6.79% ليسجل مستوى 15601 نقطة عند إغلاق جلسة اليوم مقابل بـ 14609 نقطة عند الفتح بأول جلسات الشهر الجاري.

