"جهينة" تعتزم رفع رأسمالها المصدر والمدفوع إلى لـ 1.17 مليار جنيه

كتب : أمنية عاصم

04:04 م 19/10/2025

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت إدارة البورصة أن شركة جهينة للصناعات الغذائية ، قد تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 941.405 مليار جنيه إلى نحو 1.176نحو جنيه.

وبحسب البيان المرسل والمنشور على شاشة البورصة، فإن الزيادة تقدر بنحوـ 235.35 مليون جنيه بإصدار عدد 235.351.271 سهم ( بتوزيع أسهم مجانية ) بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم.

وأوضحت الشركة، أن تمويل زيادة رأس المال ستتم من رصيد الاحتياطي الناتج عن الاندماج وفقاً للمركز المالي المنتهي في 31/03/2025.

وتابعت البورصة وفق بيانها، بأن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها و دراستها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

وتأسست شركة جهينة للصناعات الغذائية (جهينة) عام 1995. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2010. ومتخصصة في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر والمشروبات وكذلك المنتجات الغذائية، وتوزع الشركة منتجاتها في مصر وأفريقيا ودول الشرق الأوسط تحت العلامة التجارية (جهينة).

