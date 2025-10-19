إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 19 أكتوبر 2025

كتب : أمنية عاصم

03:10 م 19/10/2025

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 6552 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6588 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5764 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4941 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 46116 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

