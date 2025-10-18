إعلان

الشعبة: شركات الأجهزة المنزلية تدرس تأثير زيادة السولار على أسعار منتجاتها

كتب : دينا خالد

02:43 م 18/10/2025

أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية إن الزيادة في سعر السولار ستؤدي ألى ارتفاع أسعار الأدوات والأجهزة المنزلية ولكن لا يمكن تحديد النسبة حتى الآن.

وأضاف هلال، لمصراوي، أن الشركات والمصانع تدرس حاليا تأثير زيادة سعر المحروقات على أسعار السلع قبل إعلان أي زيادة في أسعار منتجاتها.

وأشار هلال، إلى أن مصانع الأجهزة المنزلية تعتمد بشكل رئيسي على السولار لتصنيع منتجاتها، وهو ما سيرفع سعر المنتج تسليم لمصنع، فضلا عن زيادة سعر النقل.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارا من اليوم الجمعة، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 17.5 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه للتر وبنزين 92 إلى 19.75 جنيه للتر، بنزين 95 إلى 21 جنيها للتر.

وأوضح هلال، أن الأجهزة الكهربائية يتم نقلها جميعا بعربات تستخدم السولار، وهو ما يحمل على سعر المنتج النهائي، ولكن لم يتم تحديد النسبة بعد.

أشرف هلال شعبة الأجهزة الكهربائية سعر السولار أسعار الأدوات والأجهزة المنزلية لجنة تسعير المواد البترولية

