السبائك.. الحصان الرابح في سوق الفضة مع ارتفاع الأسعار عالميا

كتب– أمنية عاصم:

قال جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، في تصريحاته لـ "مصراوي" إن الارتفاعات السعرية المحققة في سعر الفضة أدت إلى زيادة الطلب المحلي على السبائك مقارنة بالمشغولات؛ بما ساهم في تراجع ملحوظ في حركة التصنيع داخل الورش.

ارتفعت أوقية الفضة إلى نحو 53.03 دولارًا – وفق آخر تحديث لوكالة بلومبرج - مقارنة بسعر في بداية العام عند 30.40 دولارًا للأوقية.

وأضاف ميشيل، أننا أصبحنا نلاحظ ظهور شريحة جديدة داخل سوق الفضة ممثلة في بدء توجه جزء من مستثمرين الذهب لشراء سبائك الفضة؛ لاقتناص فرص النمو المحققة، قائلًا: "الاستثمار في السبائك أصبح هو الاتجاه السائد في السوق".

وأوضح ميشيل، أن الزيادة اليومية في الأسعار ترجع إلى ارتفاع الطلب مقارنة بالمعروض، ما تسبب في اتساع الفجوة السعرية في السوق المحلي.

وأشار إلى أن سعر الجرام من عيار (999) يبلغ حاليًا نحو 97 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الجرام من عيار (925) نحو 88 جنيهًا.

كانت أسعار الفضة أمس - داخل السوق المحلي – وفق ما رصده "مصراوي" سجلت عيار 925 نحو 86 جنيهًا، وبلغ عيار 999 حوالي 93 جنيهًا.

وفيما يتعلق بتوريد خام الفضة، أوضح ميشيل أن السوق المصري يعتمد على عدة شركات وليس شركات محدوده، مشيرًا إلى أن الأسعار المعلنة تتماشى بوجه عام مع الأسعار العالمية.

وأكد ميشيل أن شح خام الفضة لا يقتصر على السوق المحلي فقط، بل يمتد عالميًا، حيث تواجه المصانع المنتجة والمستخدمة للفضة في الصناعات المختلفة نقصًا في الخامة نتيجة ارتفاع الطلب الصناعي.

وبحسب معهد الفضة العالمي (Silver Institute)، بلغ الطلب الصناعي على الفضة مستوى قياسيًا في عام 2024 عند 680.5 مليون أوقية، ورغم تراجع الطلب الإجمالي على الفضة بنسبة 3%، إلا أنه تجاوز مستوى العرض للعام الرابع على التوالي، مسجلًا عجزًا مقداره 148.9 مليون أوقية. ومن المتوقع استمرار هذا العجز خلال عام 2025 للعام الخامس على التوالي، مع إنتاج متوقع يبلغ 844 مليون أوقية مقابل طلب يتجاوز 940 مليون أوقية.

وأشار إلى أن " استمرار الطلب المرتفع مع محدودية المعروض من الخام سيبقي أسعار الفضة في مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، ما يعزز من جاذبيتها كأداة استثمارية بديلة للذهب. "

