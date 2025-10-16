شاركت قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، صباح اليوم، في افتتاح جلسة تداول البورصة المصرية، وذلك في إطار فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2025 (World Investor Week).

وبحسب البيان المرسل من الطرفين، فقد شهدت الفعالية حضور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، ومحمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، ومحمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، وعدد من قيادات القطاع المالي غير المصرفي، ومجموعة من المستثمرين الشباب.

وأضاف البيان، تعد فعاليات أسبوع المستثمر العالمي (World Investor Week) هي الفعالية الدورية السنوية التي أطلقتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، التي يشغل محمد فريد، رئيس الهيئة، منصب نائب رئيسها، منذ عام 2017 لتوحيد الجهود الدولية في مجال التوعية والثقافة المالية، وحماية المستثمرين، وتعزيز النزاهة والشفافية في الأسواق المالية.

وتهتم نسخة هذا العام من الفعالية بموضوعات رئيسية، تشمل التكنولوجيا والتمويل الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والوقاية من الاحتيال والتلاعب، وهي الموضوعات التي تتماشى مع خارطة الطريق التي وضعتها منظمة (IOSCO) لتعزيز سلامة المستثمرين الأفراد على الإنترنت، وستترافق مع مناقشات ونشاطات إضافية حول الأصول المُشفرة وأساسيات الاستثمار.

وألقى محمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، كلمة أكد فيها أن أسبوع المستثمر العالمي يمثل فرصة لتجديد الالتزام بالمبدأ الأساسي الذي تنطلق منه الهيئة، وهو أن الأسواق المالية لا تنمو فقط بالأرقام والمؤشرات، بل بالثقة والمعرفة.

وأوضح أن الثقة تُبنى حين يشعر المستثمر أن أمواله في بيئة منظمة وعادلة، والمعرفة تُبنى حين يفهم أدواته وحقوقه ومخاطره، مؤكدًا أن حماية المستثمر تبدأ من التثقيف المالي لا من العقوبة، وأن الثقافة المالية هي خط الدفاع الأول لتعزيز الشمول المالي وتمكين المواطنين من اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة.

واستعرض الصياد جهود الهيئة في التوعية والثقافة المالية عبر مبادرات مبتكرة، من أبرزها المنصة الرقمية iInvest كأول مركز إلكتروني شامل للتثقيف بالأنشطة المالية غير المصرفية، بما تتضمنه من محتوى تعليمي وبرامج تفاعلية وفيديوهات تدريبية، والبودكاست الرقابي “FRA Podcast – اعرف لتستفيد”، وهو أول بودكاست رقابي من نوعه في المنطقة يقدّم محتوى مبسطًا لتوعية الشباب بمفاهيم مثل سوق رأس المال والتأمين والتمويل الاستهلاكي.

وكما أشار إلى حملات التوعية المستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعريف المواطنين بطرق التحقق من الجهات المرخصة قبل الاستثمار.

وفي سياق متصل، تناول نائب رئيس الهيئة موضوع التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية (FinTech)، أحد المحاور الرئيسية لأسبوع المستثمر العالمي هذا العام، موضحًا أن الهيئة كانت من أوائل الجهات التنظيمية في المنطقة التي وضعت إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم هذا المجال عبر القانون رقم 5 لسنة 2022 وقراراته التنفيذية، من بينها القرارات أرقام 139، 140، 141، و268 لسنة 2023، و57 لسنة 2024 بشأن المستشار المالي الآلي (Robo-Advisor).

وأكد أن هذه الجهود تجسّد رؤية الهيئة في أن الابتكار لا يتعارض مع التنظيم بل يدعمه ويعززه، مشددًا على أن أسبوع المستثمر العالمي يمثل دعوة لتحمل المسؤولية المشتركة بين جميع أطراف السوق لبناء وعي مالي مستدام يعزز الثقة ويحمي المستثمرين.

وأكد إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في كلمته، أن مشاركة البورصة في فعالية اليوم تأتي في إطار التزامها بدورها في تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري بين فئات المجتمع كافة، خاصة الشباب، مشيرًا إلى أن الثقافة المالية تمثل أساسًا لبناء مجتمع اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والتمكين.

وأوضح أن البورصة وضعت استراتيجية متكاملة لرفع الوعي المالي عبر برامج تدريبية وتثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والجامعات، والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تم تدريب آلاف الطلاب في المحافظات المختلفة على أساسيات الاستثمار والادخار.

كما تم تنفيذ مبادرات مثل “جناح البورصة في الجامعات” داخل 7 جامعات استقبلت نحو 4500 طالب، وتطوير برنامج “سفراء البورصة المصرية” الذي يضم 90 سفيرًا شابًا مؤهلين لنشر الثقافة المالية في مدارس وجامعات الجمهورية.

وأضاف أن البورصة المصرية وسّعت نطاق أنشطتها الرقمية والإعلامية لتعزيز الوعي المالي، من خلال إنتاج أكثر من 70 فيديو وبودكاست تعليمي حققت تفاعلًا كبيرًا تجاوز 40 ألف تفاعل ووصولًا لأكثر من 4.5 مليون مستخدم.