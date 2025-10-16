تراجع في 10 بنوك.. سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الخميس
كتب- أحمد الخطيب:
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 16-10-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.55 جنيهًا للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.63 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.