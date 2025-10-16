إعلان

تراجع في 10 بنوك.. سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الخميس

كتب- أحمد الخطيب:

03:30 م 16/10/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 16-10-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.55 جنيهًا للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.63 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعديل أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل
ترتيب جواز السفر المصري عالميًا.. وهذه الدول التي يمكن دخولها بدون تأشيرة
"النواب" يوافق على تعديل صياغة نص دخول المنازل دون إذن
"النواب" يؤجل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
في أسبوعين.. تراجع أسعار 20 سيارة جديدة بمصر حتى مليون جنيه