الذهب العالمي يحقق رقما قياسيا جديدًا ويتخطى 4240 دولار للأوقية

سجل سعر الذهب عالميا رقما قياسيا جديدا خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث تخطى مستوى 4241 دولارا للأوقية قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى نحو 4230 دولارا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، ليسجل بذلك مستوى تاريخيا غير مسبوق في ظل تزايد الضبابية الاقتصادية وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية.

ويستفيد المعدن الأصفر من إقبال المستثمرين على الملاذات الامنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوع، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويأتي هذا الصعود بدعم من توقعات الأسواق بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعه بنهاية أكتوبر الجاري، بعد أن سجل الذهب أمس الأربعاء ذروته السابقة عند 4233 دولارا للأوقية.

(تعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24).