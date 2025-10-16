كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم إعلان استراتيجية طموحة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة فى ديسمبر المقبل.

وأوضح في بيان اليوم خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين أننا نستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 75%؜ خلال 3 سنوات و إطالة عمر الدين وصولًا إلى 5 سنوات.

وأضاف كجوك أنه الوزارة تستهدف أيضا خفض أعباء وتكلفة خدمة الدين بشكل مؤثر خلال الثلاث سنوات المقبلة وصولاً إلى7%؜ من الناتج المحلي.

وأوضح أننا نعمل في الوقت نفسه على زيادة التمويلات الميسرة.