أعلنت شركة حسن علام للإنشاءات، التابعة لمجموعة حسن علام القابضة، توقيع عقد لتنفيذ مشروع تطويري بمساحة 305 فدان في القاهرة الجديدة.

يأتي المشروع، وفق بيان الشركة اليوم، ضمن شراكة استراتيجية بين مجموعة جروفا للتطوير وحسن علام العقارية، بقيمة إجمالية للعقد تبلغ 550 مليون دولار أمريكي.

وتتولى حسن علام للإنشاءات تنفيذ المشروع بنظام تسليم المفتاح، ليشمل الهندسة والبناء للفيلات المستقلة والفيلات المزدوجة والتاون هاوس، بالإضافة إلى المساحات التجارية والمكتبية والمباني متعددة الاستخدامات والبنية التحتية الأساسية وهندسة المساحات الخارجية.

ويعتمد المخطط الرئيسي للمشروع رؤية تقوم على أسلوب حياة متكامل مع البيئة، يجمع بين الرفاهية الهادئة والاستدامة والتجارب الراقية المصممة بعناية لتشكيل مجتمع حديث ومتميز.