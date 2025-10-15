إعلان

ارتفاع سوق دبي والسعودية.. أداء البورصات الخليجية بنهاية جلسة اليوم

كتب : أمنية عاصم

05:29 م 15/10/2025

أرشيفية لتعاملات داخل أحد البورصات الخليجية

أغلقت معظم البورصات الخليجية على صعود مدعومة بتصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، أمس ، والذي ألمح إلى الاقتراب من إنهاء سياسة التشديد النقدي- أي المزيد من خفض سعر الفائدة.

وقال باول في كلمة مكتوبة إن التباطؤ الحاد في التوظيف يشكل خطراً متزايداً على الاقتصاد الأميركي، في إشارة إلى أن المجلس سيخفض على الأرجح سعر الفائدة الرئيسي مرتين أخريين خلال العام الحالي.

-ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية "تاسي" بختام تداولات جلسة اليوم بنحو 0.74 % أي بما يعادل 86.23 نقطة ليصل إلى مستوى 11682 نقطة.

-سجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت انخفاضًا بنحو 0.15 % أى ما يعادل 13.62 نقطة ليستقر عند مستوى 9377 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

- على نطاق الأسواق الإماراتيه، سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعًا بنحو 0.09 % عند مستوى 6039 نقطة، فيما سجلت بورصة أبوظبي ارتفاعًا لمؤشرها الرئيسي بنسبة 0.09 % عند مستوى 10120 نقطة، وجاء ذلك بإغلاقات جلسة اليوم.

-ارتفع مؤشر بورصة البحرين العام بنسبة 0.31 % أى ما يعادل 6.12 نقطة ليسجل مستوى 1951 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

- انخفض مؤشر بورصة مسقط " 30 " بشكل طفيف بنسبة 0.40 % أى ما يعادل 17.58 نقطة ليستقر عند مستوى 4393 نقطة بإغلاقات جلسة اليوم.

-حققت بورصة قطر، انخفاضًا لمؤشرها العام بنسبة 0.49 % أى ما يعادل 52.45 نقطة ليسجل مستوى 10693 نقطة بإغلاقات تداولات جلسة اليوم.

