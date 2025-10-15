توقيع عقد لتنمية حقل بلطيم شرق بين هيئة البترول وشركتي "إيني" و"بي بي"

وقع صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، مع فرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني في مصر والمهندس، وائل شاهين، رئيس شركة بي بي مصر على اتفاق تمديد عقد تنمية حقل "بلطيم شرق" بمنطقة التزام بلطيم بدلتا النيل بين شركتي "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية، وذلك في إطار تعزيز جهود البحث والاستكشاف والتنمية بهدف زيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي.

وشهد توقيع العقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومارتينا أوبتسي، رئيسة منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية،بحضور الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، ومحمود أبو اليزيد، نائب مدير عام شركة إيني في مصر، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارة وشركتي "بي بي" و"إيني".

وأكد المهندس كريم بدوي أن التوقيع يأتي في إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة، والذي يركز على زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتلبية احتياجات المواطنين عبر تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البحرية الواعدة.

هذا وستعيد إيني وبي بي، خلال السنوات الخمس المقبلة، إطلاق استثماراتهما وأنشطتهما في حقل بلطيم شرق، بهدف اكتشاف موارد جديدة من الغاز يمكن الاستفادة منها من خلال التقنيات العالمية المتقدمة للشركتين، بالإضافة إلى البنية التحتية الواسعة الموجودة في المنطقة، بما يتيح تنفيذ عمليات تطوير سريعة وفعالة من حيث التكلفة.