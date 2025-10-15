

أكد مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء برئاسة أحمد عبد الحميد باتحاد الصناعات المصرية أن ما نُسب إلى رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة من تصريحات صحفية بشأن طرح رخص جديدة لمصانع الأسمنت أو إصدار حوافز إضافية، غير ما ورد في بيان وزارة التجارة والصناعة، هو خبر غير صحيح تمامًا ولا يمت للواقع بصلة.



وشددت الغرفة على أن أي بيانات أو تصريحات رسمية تصدر فقط من خلال القنوات الرسمية للغرفة أو اتحاد الصناعات المصرية، وأن ما يُتداول من أخبار أو تصريحات منسوبة إلى الغرفة خارج هذا الإطار لا يعبر عنها بأي شكل من الأشكال.





