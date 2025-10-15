إعلان

الغرفة توضح حقيقة تصريحات منسوبة لرئيس شعبة الأسمنت حول رخص وحوافز إضافية

كتب : دينا خالد

01:55 م 15/10/2025

أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء

أكد مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء برئاسة أحمد عبد الحميد باتحاد الصناعات المصرية أن ما نُسب إلى رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة من تصريحات صحفية بشأن طرح رخص جديدة لمصانع الأسمنت أو إصدار حوافز إضافية، غير ما ورد في بيان وزارة التجارة والصناعة، هو خبر غير صحيح تمامًا ولا يمت للواقع بصلة.


وشددت الغرفة على أن أي بيانات أو تصريحات رسمية تصدر فقط من خلال القنوات الرسمية للغرفة أو اتحاد الصناعات المصرية، وأن ما يُتداول من أخبار أو تصريحات منسوبة إلى الغرفة خارج هذا الإطار لا يعبر عنها بأي شكل من الأشكال.


غرفة صناعات مواد البناء رئيس شعبة الأسمنت حوافز إضافية

