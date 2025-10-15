ارتفعت أسعار الجبن الأبيض، والسكر، والدقيق، والمسلي الصناعي ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-10-2025، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.22 جنيه.



كيلو الفول المعبأ: 61.63 جنيه، بزيادة 19 قرشًا.



كيلو الدقيق المعبأ: 26.88 جنيه، بزيادة 90 قرشًا.



لتر زيت عباد الشمس: 92.64 جنيه، بتراجع 41 قرشًا.



كيلو السكر المعبأ: 36.6 جنيه، بزيادة 64 قرشًا.



كيلو المكرونة المعبأة: 28.29 جنيه، بزيادة 45 قرشًا.



كيلو العدس المعبأ: 67.1 جنيه، بتراجع 65 قرشًا.



البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.77 جنيه، بزيادة 11 قرشًا.



لتر زيت الذرة: 110.02 جنيه، بتراجع 2.17 جنيه.



كيلو اللحوم الطازجة: 402.37 جنيه، بزيادة 61 قرشًا.



كيلو الدواجن الطازجة: 92.03 جنيه، بزيادة 59 قرشًا.



كيلو الأرز السائب: 27.95 جنيه، بزيادة 5 قروش.



كيلو الفول السائب: 52.48 جنيه، بزيادة 92 قرشًا.



كيلو الجبن الأبيض: 139.33 جنيه، بزيادة 3.57 جنيه.



كيلو الجبن الرومي: 274.53 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.



كيلو اللبن السائب: 31.48 جنيه، بتراجع 28 قرشًا.



كيلو المسلي الصناعي: 101.51 جنيه، بزيادة 2.04 جنيه.