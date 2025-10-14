أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تستعد لطرح مزايدة عالمية جديدة قريبًا للبحث عن البترول والغاز في أربع مناطق بالبحر الأحمر، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG).

جاء ذلك خلال لقاءات الوزير مع عدد من رؤساء ومسؤولي كبرى شركات البترول العالمية، على هامش مشاركته في القمة العالمية للطاقة المنعقدة في لندن، لبحث تعزيز التعاون وجذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول المصري، وفق بيان اليوم من وزارة البترول.

وبحث الوزير خلال اجتماعه مع أندريا لوفاتاني، مدير البيانات الاستكشافية والحلول الرقمية بشركة شلمبرجير، والمهندس محمود عبد الحميد، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والدكتور محمد رضوان، نائب رئيس شركة جنوب الوادي ومدير بوابة الاستكشاف والإنتاج، استعدادات الترويج للمزايدة الجديدة ومتابعة مشروع المسح السيزمي الإقليمي بشرق المتوسط.

وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون مع شركة شلمبرجير في عدد من المشروعات، منها بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، التي تمثل منصة رقمية متطورة لتسويق الفرص الاستثمارية في مجال البترول والغاز، إضافة إلى مشروع المسح السيزمي الإقليمي بالبحر الأحمر، وبحث سبل دعم التعاون لتطبيق أحدث التقنيات الرقمية لتحقيق اكتشافات جديدة.

كما التقى الوزير باتريك بويانيه، الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" الفرنسية، حيث تمت مناقشة الفرص الاستثمارية الجديدة في مجالات البحث والاستكشاف، وتطورات البيئة الاستثمارية في مصر، إلى جانب متابعة مشروع نقل الغاز القبرصي من حقل "كرونوس" إلى مصر وربطه بالبنية التحتية المصرية، بالتعاون مع شركتي "إيني" و"توتال إنرجيز".