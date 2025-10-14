قمة تاريخية جديدة.. مكاسب الذهب منذ 9 سنوات- إنفوجرافيك

قفزت أسعار الذهب في مصر بأكثر من 8 أضعاف مستوياتها خلال آخر 9 سنوات، حيث سجل سعر الذهب اليوم نحو 5550 جنيها مقابل 639 جنيها بنهاية عام 2017.

وجاء ذلك نتيجة الارتفاعات المتتالية في متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك خلال ال 8 سنوات الآخيرة منذ التعويم الأول في عام 2016، فضلا عن الارتفاعات المتتالية في سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمي.

ويعد العاملان المؤثران في تسعير الذهب بالسوق المحلي، هما الأسعار العالمية للمعدن، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ويرصد مصراوي في الانفوجراف التالي تطور متوسط سعر الذهب للمستهلك في مصر بنهاية شهر ديسمبر من كل عام في آخر 9 سنوات، حتى تعاملات اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، بحسب ما نشره مصراوي في السنوات الماضية، عدا 2025 التي استعان مصراوي فيها بسعر اليوم للمستهلك، وفقا لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

انفوجراف تطور سعر الذهب في 9 سنوات

انفوجراف تطور سعر الجنيه الذهب في 9 سنوات