إعلان

قمة تاريخية جديدة.. مكاسب الذهب منذ 9 سنوات- إنفوجرافيك

كتب : دينا خالد

03:17 م 14/10/2025

أسعار الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قفزت أسعار الذهب في مصر بأكثر من 8 أضعاف مستوياتها خلال آخر 9 سنوات، حيث سجل سعر الذهب اليوم نحو 5550 جنيها مقابل 639 جنيها بنهاية عام 2017.

وجاء ذلك نتيجة الارتفاعات المتتالية في متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك خلال ال 8 سنوات الآخيرة منذ التعويم الأول في عام 2016، فضلا عن الارتفاعات المتتالية في سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمي.

ويعد العاملان المؤثران في تسعير الذهب بالسوق المحلي، هما الأسعار العالمية للمعدن، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ويرصد مصراوي في الانفوجراف التالي تطور متوسط سعر الذهب للمستهلك في مصر بنهاية شهر ديسمبر من كل عام في آخر 9 سنوات، حتى تعاملات اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، بحسب ما نشره مصراوي في السنوات الماضية، عدا 2025 التي استعان مصراوي فيها بسعر اليوم للمستهلك، وفقا لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

انفوجراف تطور سعر الذهب في 9 سنوات

انفوجراف تطور سعر الجنيه الذهب في 9 سنوات

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب مكاسب الذهب سعر الذهب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى مستويات غير مسبوقة بمنتصف التعاملات
إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة
ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه
مغازلة ميلوني وإحراج ستارمر.. أبرز مواقف ترامب الطريفة في قمة شرم الشيخ (فيديو)