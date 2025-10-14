انخفضت أسعار العدس، واللحوم ، والجبن الابيض والرومي، والأسمنت، والبلطي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-10-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

